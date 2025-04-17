女優の北川景子（38）が17日、都内でカンテレ・フジテレビ系「あなたを奪ったその日から」（21日スタート、月曜午後10時）制作発表に登壇した。北川にとって24年1月に第2子出産を公表後、初の連ドラ主演作。10年前に食品事故で3歳の子どもを亡くした母親（北川）が、事故を起こした総菜店の店長（大森南朋）の子どもを誘拐する“復讐（ふくしゅう）劇”。サスペンスフルな物語の中で生まれる親子愛が描かれる。私生活でも20年に第1