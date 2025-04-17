【モデルプレス＝2025/04/17】「横浜バニラ株式会社」の代表取締役社長CEO・高橋優斗（※「高」は正式には「はしごだか」）が17日、「ハマフェスY166」 開催記者発表会に、横山剣、Crystal Kay、あべこうじ、高橋愛、はっしーとともに出席。高橋が同イベントの次世代ブランドディレクターに就任し、横浜への想いを熱く語った。【写真】たすきを贈呈された高橋優斗◆高橋優斗「ハマフェスY166」次世代ブランドディレクターに就任5月