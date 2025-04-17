ももいろクローバーZの新曲「Acceleration」（ヨミ：アクセラレーション）が、読売ジャイアンツ・田中将大投手の登場曲に決定した。田中投手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代からももいろクローバーZの楽曲を登場曲として起用しており、2014年のメジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌としてオリジナルに制作された新録曲が起用されている。今作「Acceleration」は、オリジナル制作曲としては12曲目となる。本日4月17日に