小学生と中学生を対象にした全国学力調査が17日行われています。 この調査は、小学6年生と中学3年生を対象に全国一斉に行われます。 鹿児島市の山下小学校では、6年生77人が参加しています。 17日は国語と算数・数学、理科の調査が実施され、今月中に学習方法や学習環境などの質問調査も行われます。 去年の鹿児島県の正答率は、小学生が国語で全国平均を上回ったものの、それ以外の教科は全国平均をやや下回りました。 県