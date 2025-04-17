黄砂は春に多い 西日本から関東地方は、２５℃以上の夏日のところが多く、夏の訪れを感じますが、春に観測されることが多い〈黄砂〉のシーズンでもあります。 国内１１地点（札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・那覇）の１９９１年～２０２０年の黄砂現象が観測された日数を月別に集計した平年値では、黄砂の《３月～５月》の観測は〈３月は4.4日〉〈４月は6.2日〉〈５月は2.7