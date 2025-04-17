17日、参議院財政金融委員会にて、自民党の西田昌司議員が今年1月の政策金利0.25％の利上げがメガバンクにもたらした影響について質問した。【映像】「回りくどいんだよね」西田議員が呆れた瞬間西田議員は「銀行側は利上げをすると絶対に得だ。0.25％利上げをしてメガバンク全体でどれだけ収益が増えるのか？」と確認。これに対し日本銀行神山一成理事は「メガバンク各行において1月の売り上げの収益の影響について資産公表