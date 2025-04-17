ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）の本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回先頭の打席で2試合ぶりとなる6号同点ソロを放つと、打者一巡後にも右前へタイムリー。敵地中継局は「もはや馬鹿馬鹿しいです」と呆れ顔となっている。鮮やかな初回の攻撃だった。初回先頭で、先発右腕マルケスから右翼スタンド上段へ先頭打者ホームランを放った大谷。続くフリーマンの3号ソロなどで