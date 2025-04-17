NETFLIXシリーズ「極悪女王」の大森ゆかり役で知られる、女優の隅田杏花（28）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、昨年3月に結婚し、現在妊娠していることを発表した。藤阪れいな、第2子男児を出産夫はサッカー日本代表の守田英正隅田は、顔をスタンプで隠した夫とのツーショット写真とともに「ご報告が遅れてしまいましたが、私、隅田杏花は、2024年3月にかねてよりお付き合いしていた方と入籍し、2人での生活をスタート