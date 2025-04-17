ドジャースの大谷翔平が今シーズン第6号のソロホームランを放ちました。本拠地の「ドジャースタジアム」で行われているロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。1点リードを許して迎えた1回の第1打席で2試合ぶりとなる6号ソロホームランを放ちました。写真：AP/アフロ