福岡県大野城市の宗教施設で、悩み相談に来た女子中学生にキスをしたり、体を触ったりしたとして施設の管理者の男が17日、逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、福岡県篠栗町に住む矢野浩正容疑者(63)です。矢野容疑者は自らが管理する福岡県大野城市牛頸の宗教施設でことし2月、女子中学生にキスをしたり体を触ったりした疑いです。中学生はこの日、母親と一緒にこの施設を訪れ、学校での悩みを矢野容疑者に相