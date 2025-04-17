女優の佐々木希が16日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』(22日スタート 毎週火曜21:00〜)の制作発表会見に橋本環奈、三浦翔平、畑芽育、柳葉敏郎とともに登壇した。佐々木希同作は、ベストセラー作家で現役医師の知念実希人氏が上梓した『天久鷹央の推理カルテ』シリーズ初の実写化作で、刑事でも探偵でもない医師が、医学的な知見と診断能力を武器に、謎多き事件や現象を鮮やかに解決していく新感覚の本