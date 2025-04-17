俳優の橋本環奈が、ジェイアール東日本企画がJR東日本の首都圏主要10路線とゆりかもめの車両サイネージで展開する番組配信プラットフォーム「TRAIN TV（トレインティーヴィー）」に出演する。【撮り下ろしカット】役の表情とは違う…キュートすぎる笑顔を見せる橋本環奈橋本は、21日から27日までの期間で配信される番組『ココ食べたかったんです！〜芸能人お忍びグルメ〜』に出演。芸能人が自分の食べたいお店へ“お忍び”で食