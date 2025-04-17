Mizkan（以下ミツカン）はお笑い芸人の博多華丸・大吉さん、AKB48の小栗有以さん、子役の村方乃々佳さんを起用した「カンタン酢」「カンタン酢トマト」の新WebCMを制作した。テーマは「旨顔」。「カンタン酢」を使ったメニューの本能的なおいしさを伝える。同社は4月7日、CMに出演する4人をゲストに迎え、「カンタン酢・カンタン酢トマト新CM発表会」を都内で開催。「カンタン酢」「カンタン酢トマト」を紹介し、新WebCMを披露した