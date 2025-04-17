[故障者情報]いわきFCは17日、FWブワニカ啓太がトレーニング中に脳振盪の症状が見られたため、医師の指導のもと、段階的にリハビリテーションを行うことになったと報告した。現在22歳のブワニカは昨季にジェフユナイテッド千葉から完全移籍で加入。今季はここまでJ2リーグ戦5試合に出場している。