米プロ・バスケットボールＮＢＡの八村塁（レーカーズ）が１６日（日本時間１７日）、オンラインで取材に応じ、１９日から始まるプレーオフに向けて「全員が良い準備ができている」と意気込みを語った。世界中の報道陣が参加したオンライン会見で、スペインのメディアからは日本の人気バスケットボール漫画「スラムダンク」に関する質問が飛んだ。八村は笑顔をのぞかせつつ、「スラムダンクは日本アニメの中でも最高の作品の１