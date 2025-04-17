セイコーウオッチは、クロックの最高級ブランドであるデコール セイコーから厳選した銘木の美しい表情を愉しむ置時計1型2モデルを5月16日に販売を開始する。同商品は同社製品取り扱いの時計専門店、百貨店の時計売り場の他、同社オンラインストアで購入できる。杢目が際立つ美しい木枠は厳選された木材を使用し、職人の手で貼り込まれたつき板に木象嵌加工を施し、1ヵ月以上の時間をかけて塗りと磨きの工程を経て表現された深みの