『先輩、実験が終わりません』©理系女ちゃん／KADOKAWAXに投稿した漫画『先輩は綺麗な人だった』が10万以上の「いいね」を獲得し、大きな注目を集めている理系女ちゃん。そんな理系女ちゃんがこのたび、理系大学生のリアルな日常をコミックエッセイ『先輩、実験が終わりません』にまとめました。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます本作は、理系学生の“あるある”を詰め込んだ新感覚コメディです。終わらない実験に