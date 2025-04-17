話題のドラマに出演し、注目を集める若手女優の気品あふれるショットに反響が寄せられている。女優・永瀬莉子が１６日、自身のＳＮＳを更新。インスタグラムで「京都の東寺で行われたコレクションにご招待いただきました」とはじめるとその感想をつづり、白を基調とした大人びたコーデを披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ大人っぽく見える」「かわいいよりキレイです」「大人っぽくてきゅん」「どんな雰囲気も似合