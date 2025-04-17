女子ゴルフの吉田優利（エプソン）が１７日に２５歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで「２５歳になりました♡」と報告した。誕生日を記念し、オリジナルグッズを販売することが発表された。女子ゴルフ界の「コスメ番長」「おしゃれ番長」として知られる吉田。オリジナルグッズの販売は、昨年に続く２回目となる。今年はＴシャツ（グリーン、ピンク）、フェースタオル（グリーン、イエロー）、ハンドタオル（グリー