4月17日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第232回が配信。バンビシャス奈良への出張報告を中心に、Bリーグを通じた地方創生の可能性と展望について語った。 今回の奈良出張では、バンビシャス奈良の加藤真治社長らとの会食、奈良県の山下真知事への表敬訪問、関係者向け講演会など精力的に活動するなかで、主題となるのはバンビシャス奈良のアリーナ構想の進展であった