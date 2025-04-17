１７日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米債券高を手掛かりに買いが先行したものの、日米関税協議に対する警戒感が和らぐにつれて下げに転じた。 １６日の米長期債相場が３日続伸（金利は低下）した流れが東京市場に波及し、債券先物は寄り付き直後に１４１円５１銭まで上伸する場面があった。ただ、日米協議に出席している赤沢亮正経済再生担当相が「米側から関税交渉について日本との協議を最優先に進める意向を