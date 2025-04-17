林芳正官房長官は17日の記者会見で、ロシアが北方領土周辺海域で、外国の軍艦や公船の航行を16日午後4時から5月1日午前0時までの間、一時認めない航行警報を出したと明らかにした。日本政府として「北方四島に関するわが国の立場に反しており、受け入れられないと抗議した」と強調した。