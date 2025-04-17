お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏、タレントの渋谷凪咲が１７日、都内で三井住友銀行の総合金融サービスアプリ「Ｏｌｉｖｅ」の「５００万人アカウント突破大感謝イベント」に出席した。津田は今年１月に放映された「Ｏｌｉｖｅ」のウェブＣＭに出演している。長尺のＣＭに津田は「映画を見ているようでしょ？周りから『俳優、いけるのでは！？』って反響がすごくて。まだ俳優の仕事は一件も来てないですが」と笑わせた。