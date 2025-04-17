きょうの東海地方は晴れて気温が上がり、夏日になる所も多いでしょう。 【写真を見る】きょうの東海地方は晴れて気温が上がり夏日になる所も多い見込み空気が乾燥しやすいため火の取り扱いに注意を（4/17昼 天気予報）愛知・岐阜・三重 名古屋市内は朝からよく晴れていて、午前11時35分現在の気温は22.2℃、湿度は38％で風は強くありません。 きょうは午後も青空が続く見込みで、日差しが多く厚手の洗濯物もよく乾きそうで