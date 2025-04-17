新TV−CM「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」のワンシーン「Play fashion！」をミッションに掲げ、“グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指すアダストリアが展開する「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」は、昨年から、吉高由里子さんと宮沢氷魚さんをアンバサダーに迎え、「まちがいない服。」というブランドメッセージを発信している。4月17日から放映開始する新CM「リッチクリーンTeeは、まちがいな