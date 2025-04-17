バウアーは今季初の巨人戦は5失点KOと打ち込まれた（C）産経新聞社巨人の完勝となった。巨人は16日のDeNA戦（東京ドーム）に5ー0と2試合連続の完封勝利で貯金1とした。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン2年ぶりに日本球界に復帰したサイ・ヤング賞右腕、トレバー・バウアーとの対戦内容が注目を集めたが、立ち上がりを攻め、2点を奪うと、その後は主砲、岡本和真の2打席連続弾と右腕を