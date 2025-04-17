ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します！ セガプライズ「ミニオン」グッズ  投入時期：2025年4月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年4月も、セガプライズからキュートな「ミニオン」グッズが続々登場！「ボブ」と「ティム」がお互いの衣装を