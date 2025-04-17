ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に2試合ぶりの今季6号ソロを放った。 ■米記者も“驚愕”した打球速度と飛距離 前日は4打数無安打1四球1盗塁と快音なしだった大谷。ロッキーズ3連戦の最終日は豪快な一発で、ドジャース打線に火をつけた。ドジャース1点ビハインドで迎えた、初回裏の第1打席。先頭打者の大谷は、相