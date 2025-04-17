【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■プロフィール動画では、水墨画と薙刀を披露！ 櫻坂46が、四期生2人目の新メンバー、稲熊ひな（いなぐま ひな）を櫻坂46のYouTubeチャンネル『櫻坂チャンネル』にて発表した。 稲熊ひなは、愛知県出身の19歳。 明日4月18日正午に、YouTubeチャンネル『櫻坂チャンネル』にて、3人目の新メンバーを発表し、以降も毎日正午に1名ずつ新メンバーを発表する。 櫻