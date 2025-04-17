格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が妻でモデルのSHIHO（矢野志保）の裕福さを明らかにした。【写真】秋山成勲、東京の5億円超え自宅公開去る4月16日、韓国で放送されたMBC『ラジオスター』には、秋山成勲、俳優チョン・ソギョン、コメディアンのナム・チャンヒ、バスケットボール選手のイ・グァンヒがゲストとして出演した。秋山成勲、モデル妻SHIHOは富豪だと暴露!?「スーパーカー2台」「5億円の自宅は妻名