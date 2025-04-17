ホンダ新「N-BOX」一部改良を発表！2025年4月17日、ホンダは人気の軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」に一部改良を行い、同年4月18日に発売すると発表しました。ホンダ新「N-BOX」一部改良を発表！N-BOXは、2011年12月に初代モデルが登場した軽スーパーハイトワゴンです。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（70枚）ホンダ独自のセンタータンクレイアウトによる広い室内空間にくわえて、両側スライドドアが