トランプ政権が発足してまもなく100日。アメリカンドリームを求めて、南米からアメリカを目指す移民たちの流れに、今、「逆流現象」が起きています。中米パナマの首都から車でおよそ3時間。海沿いの町には毎日50人以上の移民が押し寄せているといいます。記者「早朝にもかかわらず、コロンビアに向かう船に乗ろうと多くの移民が列を成しています」移民の目当てはパナマから南へ国境を越えるボート。移民の流れの変化に気づき、1月