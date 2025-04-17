「ケンタッキーフライドチキン(KFC)」は4月23日、全国の店舗で「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」を発売する。1ピース税込330円。数量限定のため、なくなり次第販売終了。一部店舗では販売しない。【あわせて読みたい】マクドナルド「タルタル南蛮チキンタツタ」新発売、「名探偵コナン」2025年コラボの描き下ろしアニメCMも放送〈「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」概要〉今回発売する「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」は、さっぱり