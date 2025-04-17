熊本市消防局は、119番通報を受けて出動した救急隊の到着が、指令員の住所確認不足のため遅れたことを発表しました。 【表を見る】通報から9分後、救急隊が「現場ではない」と気づき…通報～女性の死亡確認までの時系列 通報した90代の女性はその後病院に運ばれましたが、死亡しました。 熊本市消防局の担当者「傷病者の方のご冥福をお祈りするとともに、ご家族ご親族に心よりお詫び申し上げます」 なぜ遅れた？ 熊本市