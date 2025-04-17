日本時間のけさ行われた日本政府とアメリカ政府の関税交渉。赤沢経済再生担当大臣はトランプ大統領と会談し、関税の見直しを求めました。日本政府は今回の交渉をどのように受け止めているのでしょうか。石破総理はけさ、「次に繋がる協議だった」と評価した上で、「今後もこの問題を最優先に取り組んでいきたい」と意気込みを語りました。石破総理「今後とも容易な協議とはなりませんが、トランプ大統領は『日本との協議を最優先と