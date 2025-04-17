4月15日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』に公開した動画の中で、夫の庄司智春（品川庄司）との金銭事情について語った。【関連】藤本美貴、もし庄司が浮気したら相手を「人生かけて潰す」宣言「喧嘩売ってんのと一緒じゃん」男性視聴者らから寄せられたさまざまな悩みに藤本が回答する企画の中で、30代の男性からの“夫のクレジットカードの明細を見られるようにしているか？”といった質問が紹介されると