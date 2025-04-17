岡山中央警察署 岡山中央署は17日、丸亀市の会社役員の男（43）を児童買春・ポルノ禁止法違反と性的姿態等撮影などの疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は2024年9月、出会い系アプリで知り合った岡山県南部の女性が16歳未満であることを知りながら、岡山市のホテルで現金を渡してわいせつな行為を行い、行為を動画撮影した疑いです。 調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。警