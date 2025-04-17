女優イ・ミンジョンが、第2子出産後の後遺症を明かし、ファンの間に衝撃と心配の声が広がっている。【写真】イ・ビョンホン夫婦、息子の顔を初公開4月16日、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には、「BH専属スナイパーの華麗なる帰還。コメントを書きたくて始めたYouTubeにイ・ミンジョン登場」というタイトルの動画が公開された。動画の中でイ・ミンジョンは、チャンネル登録者数が10万人に達したことを祝