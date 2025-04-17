“トランプ関税”の見直しに向けた協議のため、ワシントンを訪問した赤沢経済再生担当大臣は、予定されていたベッセント財務長官らとの協議に先立ち、ホワイトハウスで急きょ、トランプ大統領との会談に臨みました。石破総理大臣はこの会談をどう見たのでしょうか。トランプ大統領が急きょ参加すると聞いた時、石破総理は周辺に「だったら自分が行ったのに」と焦りを見せていたといいます。会談後、赤沢大臣から直接報告を聞き今は