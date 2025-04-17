4月14日（月）〜20日（日）までの期間、上方落語の定席の一つ「神戸新開地・喜楽館」にて『神戸新開地・喜楽館AWARD2024ファイナリストウィーク〜笑福亭鉄瓶の巻』を開催中。同イベントに出演する落語家・笑福亭鉄瓶（しょうふくてい・てっぺい）が、このたび、ラジオ関西の番組『Clip』にコメント出演した。落語家・笑福亭鉄瓶（しょうふくてい・てっぺい）2001年に笑福亭鶴瓶に入門した、鉄瓶。2016年度第71回文化庁芸術祭大