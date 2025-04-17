Kanishka Singh[ワシントン １６日 ロイター] - 米国土安全保障省は１６日、ハーバード大学に対し、トランプ政権の要求に応じない場合、外国人留学生の受け入れ資格を剥奪すると通告した。また、ノーム国土安全保障長官は、同大に対する総額２７０万ドルを超える国土安全保障省の補助金２件を打ち切ると発表した。ノーム氏はハーバード大に対し書簡を送り、３０日までに同大の外国人学生ビザ保持者による「違法かつ暴力的な行