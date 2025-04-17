LGエレクトロニクス・ジャパンは、3月から実施中の「LG UltraGear キャッシュバックキャンペーン」の対象製品として、44.5型の5K有機ELモニター「45GX950A-B」など4モデルを追加した。購入とレビュー投稿で、最大2万円をキャッシュバックする。 キャンペーン対象製品は、有機EL採用26.5インチゲーミングモニター「27GX790A-B」「27GS93QE-B」、Nano IPS Black採用27インチ4Kモニター