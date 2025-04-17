米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１６日（日本時間１７日）に放送され、オーエン・ハート杯男子トーナメント準決勝でＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝２９）が、ウィル・オスプレイ（３２）に、大激闘の末に惜敗を喫した。８人参加の同トーナメント優勝者は、７月１２日（同１３日）のビッグイベント「ＡＬＬＩＮＴＥＸＡＳ」（テキサス州アーリントン）で、ＡＥＷ世界王座（現王者はジョ