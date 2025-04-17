◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年4月16日ロサンゼルス）ドジャースのボビー・ミラー投手（26）が16日（日本時間17日）、本拠でのロッキーズ戦で今季初登板初先発。味方打線に初回に7点の援護をもらいながら3回6失点で降板した。ミラーは初回、先頭・マティーニに中前打を許すと2死からファーマーに適時二塁打を浴び、あっさりと先制点を与えた。直後の初回裏、大谷の今季初の先頭打者アーチで勢いづいた打