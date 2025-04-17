デルタ航空は、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港に「デルタ スカイクラブ」を開設した。同空港内では8つ目の施設で、約2,230平方メートルと2番目に広く、座席数は最多の506席を擁する。滑走路のパノラマビューが楽しめるほか、シアタースタイルの壁面スクリーンや16席のバー、防音の電話ブースを設置した。場所はコンコースDのD18番ゲート付近。営業時間は午前6時から午後10時まで。同社では、コンコースAとCのデ