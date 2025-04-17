「ドジャース−ロッキーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初回に６号先頭弾を放ったが、ＭＬＢ公式が異例の飛距離訂正を行った。大谷が浮いた変化球を完璧にとらえると、打球は右翼席へ一直線。相手右翼手が一歩も動かずに打球を見送る衝撃の一撃だった。ＭＬＢ公式は当初、４２７フィート（約１３０メートル）と発表。だが試合中に４４８フィート（約１３７メートル）に変更された。ＭＬＢ公式は