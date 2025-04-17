ドリームカプセルは、中部国際空港にカプセルトイ専門店「ドリームカプセル 中部国際空港」を4月7日にオープンした。アニメ・キャラクター系のほか、訪日外国人観光客に「日本みやげ」として喜ばれるアイテムなど、常時450種類以上の多彩なカプセルトイを取り揃える。店内中央にはカプセル型フォトスポットを設置した。場所は第1ターミナル4階。営業時間は午前9時から午後9時まで。