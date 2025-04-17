YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」に投稿された1本の投稿が話題となっています。お出かけしようとしたら、愛犬がやってきて…！？感情表現豊かな行動は「何て悲しそうな顔するのでしょう」「愛しくて泣けてきます」「切ないしキュンだし可愛くて仕方ない」と33万回再生され、大変な反響を呼んでいます。 【動画：お留守番を察した大型犬→お母さんに向かって…とんでもなく愛お