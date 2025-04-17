「ドイツのマック、ポテトに『揚げたてのポテチ』を選べるようになってる」【写真】揚げたてのポテチは美味しかったそうですこんなポストをされたのは「春休みを生き抜くえむむ🍥5y」(@emm_202002)さん（以下、えむむさん）。ドイツのマクドナルドでは、マックフライポテトの代わりに「揚げたてのポテトチップス」を選べるといいます。まさかの選択肢に、日本のSNSでも大きな反響を呼びました。「ポテチが選べるとか最高す