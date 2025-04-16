櫻坂46の山粼天と藤吉夏鈴によるユニット“てんかりん”が通常版の表紙「ViVi」6月号（講談社）が、4月23日に発売される。 【画像】櫻坂46山粼天×藤吉夏鈴が表紙『ViVi』 アイドルグループ・櫻坂46の2期生、山粼天と藤吉夏鈴。同期コンビとしてファンから「てんかりん」の愛称で親しまれる二人が表紙を飾る本号。てんかりんにとって初の2人組でのViViカバーストーリーが展開され